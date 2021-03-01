Eczaneye giriyordu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da elzem ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi günü 315 promil alkolün etkisi altında direksiyon başına geçerek kaza yapan Mehmet Güvensoylu gözaltına alındı.

Mehmet Güvensoylu hakkında yasal işlem başlatıldı. Güvensoylu’nun üç iş yerine ve park halindeki araca zarar verdiği, maddi hasarın tespitiyle ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, önceki gece saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Güvensoylu, RJ 894 plakalı aracıyla Golden Tulip Hotel önlerine geldiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ikiye ayıran refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sola doğru savrulan araç, sırasıyla Chase Exchange ait reklam flamasına, Hotiç shoes’a ait alüminyum küpeşteye, park halinde bulunan NE 119 plakalı aracın sol ön kısmına ve Lefon mağazasına ait metal dış kaplamaya çarparak durabildi. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmazken Mehmet Güvensoylu’nun hakkında yasal işlem başlatıldığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.