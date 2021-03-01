22 bini ikinci doz

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüse karşı aşılama devam ederken, 26 Şubat Cuma gününe kadarki sürede toplam 76 bin 176 Covid-19 aşısı yapıldığı açıklandı. 53 bin 617 kişi aşının ilk dozunu alırken, 22 bin 559 kişi ise 2’nci dozu alıp aşılarını tamamladı. Rum haber kaynakları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamaya dayanarak, huzurevlerinde kalan kişiler de dahil yaşlıların aşı kapsamına alınmasına ilişkin Ulusal Aşı Planı’nda ortaya konan ilk hedefe ulaşmakta başarılı olunduğu ve şu ana kadar 62 binden fazla kişinin, en azından ilk doz aşıyı olduğunu kaydetti. Bu dönemde 71 yaş ve üzeri kişilerin aşılama önceliğine sahip olduğunu belirten Rum haber kaynakları, buna paralel sağlık çalışanlarının aşılanmasının da sürdüğü ve 10 bin 818 sağlık çalışanının 26 Şubat’a kadar en azından ilk doz aşıyı olduklarını belirtti. Geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla risk grubuna giren 859 kişinin de aşılandığı kaydedilirken, aşı çalışmalarının, Güney Kıbrıs genelindeki 11 aşılama merkezinde, toplam 26 ekip tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.