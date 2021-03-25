Ortak görüş  ‘Federasyon’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Güney Kıbrıs’tan Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyetiyle görüştü.

Görüşmede, Genel Sekreter Halil Hızal, Milletvekili Zeki Çeler, Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın ile AKEL heyeti üyeleri Marina Savva, Toumazis Tsielepis, Savvas Christoforou da hazır bulundu.

Açıklamaya göre TDP Lefkoşa İlçe Merkezi’nde yaklaşık bir saat süren görüşmede, Nisan ayı sonunda yapılması planlanan beş artı BM toplantısı ile aşı ve hellim konuları ele alındı. Görüşme sonrasında iki parti lideri basına açıklamada bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve ekibiyle birlikte samimi ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki partinin görüşme trafiği ile iş birliğinin önümüzdeki dönemde de artarak süreceğini belirtti.

Kıbrıs konusu bağlamında önemli bir dönüm noktasında olduklarını belirten Özyiğit, böylesi dönemde federal çözüm yanlısı partilerin, örgütlerin adanın yeniden birleştirilmesi çabalarına odaklanarak çalışmalarını yoğunlaştırmasının önemine vurgu yaptı. AKEL ile yaptıkları görüşmenin bu açıdan önemli olduğunu belirten Özyiğit, TDP ile AKEL’in iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm yönünde ortak bir anlayışa sahip olduklarını belirtti.

Özyiğit, Cenevre’den olumlu sonuçlar çıkıp yeni bir müzakere sürecinin başlaması için adadaki tüm çözüm ve barış yanlılarının iş birliğini sıklaştırarak ortak etkinliklerle liderlere baskı unsuru olmaları gerektiğini kaydetti.

Toplantıda aşı konusunun da görüşüldüğünü ve AB’den temin edilen aşıların Kıbrıs Türk halkına verilme oranının yetersiz olduğunu belirten Özyiğit, bu konuda AKEL’den girişimde bulunmasını talep ettiklerini söyledi.

Kiprianu: Ortak yurdumuz birleşmeli

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da konuşmasına Cenevre görüşmesinin sonuçlarının tüm Kıbrıslıların kaderini ve geleceğini belirleyecek nitelikte ve önemde olduğuna dikkat çekti.

Kiprianu, “Ortak yurdumuzu yeniden birleştirmek umudunu canlı tutabilmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların üzerinde uzlaştıkları tek çözüm modelinin BM parametrelerinde de belirtildiği gibi siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu Federal çözüm olduğunu belirten Kiprianu, “Bunun olabilmesi için Türkiye ve Sayın Tatar’ın kabul edilemez taleplerinden vazgeçmesi, Sayın Anastasidis’in de iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümde tutarlı olması gerek” diye konuştu.

Anastasiadis’e inisiyatifler üstlenmesi çağrısında bulunduklarını belirten Kiprianu, Türkiye ile Tatar’ın da bugüne kadar iki toplumun üzerinde anlaşmaya vardığı yegane zemin olan BM kararlarında da belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon zemini temelinde müzakerelerin yeniden başlamasının yolunu açması çağrısında bulundu.

BKP de aynı görüşte

Öte yandan BKP ve AKEL heyetleri, BKP Genel Merkezi’nde bir araya gelerek Kıbrıs sorununda gelinen aşamayı değerlendirdi.

Yapılan açıklamaya göre, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Cenevre zirvesi öncesi, federal çözüme inanan partilerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, sorunun çözümünün BM kararları temelinde, Federal Birleşik Kıbrıs olacağını belirtti.

Bulunacak çözümün, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygılı olması gerektiğini belirten İzzet İzcan, Cenevre konferansı öncesi çözüme inananların ortak etkinlikler düzenlemesi gerektiğini kaydetti.

“Kıbrıs, bütün Kıbrıslıların ortak evidir” diyen İzcan, AKEL ve BKP’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çözüm ve barış yolunda birlikte hareket edeceğini belirtti.

