Polis başarılı

Lefkoşa’da bir şahsın evinden eşya çaldığı iddia edilen Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın ardından Devrim Aker ile Erol Kurtdağ da tutuklandı.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 2024 yılı 1 Mart - 23 Ağustos tarihleri arasında, Lefkoşa’da S.Ş.’ye ait eve pencerenin ahşap panjurları açılarak girildiğini, çeşitli ev ve kişisel eşyaların çalındığını söyledi. Polis memuru, olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, ilk etapta Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilerek, 24 Ağustos tarihinde tutuklandıklarını açıkladı. Polis, zanlılardan Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, mesele kapsamında yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın 25 Ağustos’ta tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, Erol Kurtdağ’ın itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Meseleyle ilgili 3 ifade temin ettiklerini, 3 kişiden daha ifade alacaklarını belirten polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.