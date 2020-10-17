Polis kayıp parayı arıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da arkadaşı Kübra Çelik’in sanal para Bitcoin satışından elde ettiği 50 bin TL’sini çaldığı iddia edilen Mehmet Göv hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Ülkeden çıkış yaparken yakalanan ve paranın bir kısmını gömdüğü ortaya çıkan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının gömdüğü 13 bin 400 TL’nin bulunduğu ancak 36 bin 600 TL’nin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Mehmet Göv’ün,14 Ekim 2020 tarihinde Bitcoin satışından elde edilen ve Kübra Çelik’in havale etmesi için verdiği 50 bin TL’yi çaldığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini ifade etti. Polis, yapılan aramalar sonucu paranın bir kısmı olan 13 bin 400 TL’nin Küçük Kaymaklı bölgesi okullar yolu sokak üzerinde bulunan isimsiz bir apartmanın arka kısmında gömülü vaziyette bulunduğunu açıkladı.

Polis, çalınan paranın 36 bin 600 TL’sinin hala bulunamadığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, bu aşamada zanlının bir gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020, 10:37