Şaşırtan gelişme

Lefkoşa’da 21 Ağustos 2020 tarihinde 150 gram bonzai ile yakalanan Mehmet Dikmen’e uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilen Pembe Kamkam dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kaçak bir şekilde geçerken 14 Ekim’de yakalanan zanlının uyuşturucu maddeyi geçtiğimiz Temmuz ayında 300 gram olarak Dikmen’e verdiği tespit edildi.

Zanlının güney ile kuzey arasında sürekli yasa dışı bir şekilde giriş çıkış yaptığı da belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde 21 Ağustos 2020 tarihinde Mehmet Dikmen’in tasarrufunda 150 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

Polis, tutuklanan Dikmen’in ifadesinde uyuşturucu maddeyi zanlı Pembe Kamkam’dan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, Kamkam’ın Ağustos ayından beri aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlı Kamkam’ın önceki gün yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını belirtti.

Polis memuru yapılan soruşturmada Pembe Kamkam’ın 2020 yılı Temmuz ayında Beyarmudu’ndan kaçak bir şekilde kuzeye geçerek, Lefkoşa’da Girne Kapısı’na geldiğini ve Mehmet Dikmen’e 300 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde verdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının iki ayrı gönüllü ifade verdiğini, adı geçen 2 kişinin arandığını söyleyerek, 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020, 10:28