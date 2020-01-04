Polis pusuya yattı

Aldığı bir ihbar üzerine Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’nda pusuya yatan narkotik ekipleri, ülkeye sokulmak istenen 190 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Uyuşturucuyu ülkeye getiren yabancı uyruklu Libyalı Sanad Ali Blgasem Salem ve Mısırlı Ahmed Hassan Ahmed suçüstü yakalandı. Zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 02 Ocak 2020 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Sanad Ali Blgasem Salem’in kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramda 190 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Polis, bulunan uyuşturucunun 150 gramının Ahmed Hassan Ahmed’in tasarrufunda, 40 gramının ise aracın torpido gözünde bulunduğunu belirtti.

Libyalıdan Türk lirası çıktı

Polis, Sanad Ali Blgasem Salem’in üzerinde de uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 310 TL’nin emare alındığını kaydetti.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.