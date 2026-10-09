Elektrikte kriz sürüyor

Bakanlar Kurulu’nun grevi erteleme kararına rağmen El-Sen’in eylemi devam ederken, sendika taleplerinin yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde grevi sonlandırmaya hazır olduğunu açıkladı. Kıb-Tek Yönetim Kurulu ise karara uymayan çalışanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

El-Sen, Bakanlar Kurulu’nun grevi erteleme kararına rağmen Kıb-Tek’te sürdürdüğü grev dün de devam etti.

El-Sen Yönetici ve üyeleri, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü önünde toplanarak taleplerini yineledi. Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek Yönetimi’nin taleplerine ilişkin yazılı taahhüt vermesi halinde grevi sonlandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

Tuğcu, Kıb-Tek önünde yaptığı açıklamada, sendikanın dört maddelik talebini hatırlattı.

Polise ve YSK’ya başvuru

Öte yandan El-Sen, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun seçim yasakları döneminde geriye dönük kararlar aldığı şüphesiyle polise ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

“Gerekli işlemleri yapacağız”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ise Bakanlar Kurulu’nun grev erteleme kararına uyulması gerektiğini belirterek, karara uymayan çalışanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Uzun, Bakanlar Kurulu’nun grev erteleme kararına uymayan sendikayı suçlayarak, sendikanın tüm taleplerinin altını doldurduklarını savundu.

Konunun hak arama değil siyasi olduğunu ifade eden Uzun, toplu iş sözleşmesi imzalanmasa dahi otomatik olarak bir yıl uzadığını belirterek, “Mağduriyet yoktur.” dedi.

Uzun ayrıca sendikayı “iş kazasının arkasına saklanarak siyaset yapmakla” suçladı.

Toplu İş Sözleşmesi imzalanmasa dahi otomatik olarak bir yıl uzadığına işaret eden Uzun, “Mağduriyet yoktur.” dedi.