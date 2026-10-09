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Elektrikte kriz sürüyor

El-Sen’in grevi devam ederken, Kıb-Tek yönetimi Bakanlar Kurulu kararına uymayanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı

Elektrikte kriz sürüyor

Bakanlar Kurulu’nun grevi erteleme kararına rağmen El-Sen’in eylemi devam ederken, sendika taleplerinin yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde grevi sonlandırmaya hazır olduğunu açıkladı. Kıb-Tek Yönetim Kurulu ise karara uymayan çalışanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

El-Sen, Bakanlar Kurulu’nun grevi erteleme kararına rağmen Kıb-Tek’te sürdürdüğü grev dün de devam etti.

El-Sen Yönetici ve üyeleri, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü önünde toplanarak taleplerini yineledi. Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek Yönetimi’nin taleplerine ilişkin yazılı taahhüt vermesi halinde grevi sonlandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

Tuğcu, Kıb-Tek önünde yaptığı açıklamada, sendikanın dört maddelik talebini hatırlattı.

Polise ve YSK’ya başvuru

Öte yandan El-Sen, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun seçim yasakları döneminde geriye dönük kararlar aldığı şüphesiyle polise ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

 “Gerekli işlemleri yapacağız”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ise Bakanlar Kurulu’nun grev erteleme kararına uyulması gerektiğini belirterek, karara uymayan çalışanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Uzun, Bakanlar Kurulu’nun grev erteleme kararına uymayan sendikayı suçlayarak, sendikanın tüm taleplerinin altını doldurduklarını savundu.

Konunun hak arama değil siyasi olduğunu ifade eden Uzun, toplu iş sözleşmesi imzalanmasa dahi otomatik olarak bir yıl uzadığını belirterek, “Mağduriyet yoktur.” dedi.

Uzun ayrıca sendikayı “iş kazasının arkasına saklanarak siyaset yapmakla” suçladı.

Toplu İş Sözleşmesi imzalanmasa dahi otomatik olarak bir yıl uzadığına işaret eden Uzun, “Mağduriyet yoktur.” dedi.

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 24 dakika Önce

Yalançıları dinlemek zorunda mıyız? Vasat bir insan veya bir hakim bu iki taraftan yalan söyleyeni mevcut konuşmalardan bile anlar.

Doğru Söz
Doğru Söz - 33 saniye Önce

Gece gündüz KaKaTC ye yaptıkları projelerden bahseden Erdoğanın adamı Cevdet ve atamaları kukla hükümetin hepsine birden soruyorum:
Türkiyede 422 kömür ve fosil yakıt santrali vardır. 288 i fosil yakıt. Türkiye fosil yakıt ithalatcısıdır. Kıbrıs en az 40 yıl fosil yakıt ihracatcısı oluyor. Böyle bir durumda sürekli KaKaTC ye yatırımdan bahseden Erdoğan ve kuklaları niye KaKaTC ye santral kurmuyor da Türkiyeden kablo ile elektrik getirmeyi kafaya taktı? Elektrik yağmur suyu değil. Doğal olmuyor. Türkiyede Santral kurup, yakıtını ithal edip, bir de kablo ile deniz aşırı ülkeye taşımak mı doğru? Yoksa doğal gaz zaten olacak Kıbrısa o santrali kurarak sorunu çözmek mi doğru...
Eşeğe bile sorsam maliyer ve zorluk açısından Kıbrıs'a der. Türkiyeye diyebilmek için sadece KaKaTC yi TC ye daha da bağımlı yapmak dışında hiçbir sebep söylenemez.

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