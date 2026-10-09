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22 Suriyeli mülteci ile 3 Nijeryalı suçüstü yakaladı

Aldığı ihbarı değerlendiren İskele polisi Bafra sahiline pusu kurdu; tekneyle ülkeye giren 22 Suriyeli mülteci ile onlara yardımcı olan 3 Nijeryalıyı suçüstü yakaladı

22 Suriyeli mülteci ile 3 Nijeryalı suçüstü yakaladı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de Bafra Bölgesi’nde, tekneyle ülkeye giriş yapan 22 Suriye uyruklu erkek ile girişlerine yardımcı oldukları belirtilen Nijerya uyruklu C.A.T., J.M. ve A.K., polisin aldığı ihbar üzerine düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. 7 Ekim’de başlayan operasyon, 8 Ekim’in ilk saatlerinde sonuçlanırken, 25 zanlı dün sabah İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Yavaşerler, 7 Ekim’de Bafra sahilinden ülkeye mülteci girişi yapılacağı yönünde bilgi aldıklarını ve bunun üzerine bölgede pusu görevi başlattıklarını söyledi.

Polis memuru Yavaşerler, mahkeme huzurunda bulunan 22 Suriye uyruklu zanlının, 8 Ekim saat 00.30 sıralarında bir tekneyle Bafra sahiline geldiğini belirtti. Teknenin, zanlıları sahile indirdikten hemen sonra hızla bölgeden uzaklaştığını aktaran Yavaşerler, 22 zanlının yanı sıra, girişlerine yardımcı olmak amacıyla bölgede bulunan Nijerya uyruklu C.A.T., J.M. ve A.K.’nin de suçüstü yakalandığını kaydetti.
Polis, Nijerya uyruklu üç zanlının cep telefonlarının incelenmek üzere emare alındığını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü ve soruşturma maksatlı süre talep etti.
Mahkeme; 25 zanlının da soruşturma amacıyla bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 2 saat Önce

Allah Sahil Güvenlik eylesin! Koalisyonun gayrı ciddi liyakatsız adamları ile olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Bu en basit ülkelerin ilkel insanlarıyla başedemeyen UBP başka hangi ülke ile başadebilecek?

Demir kara
Demir kara - 3 dakika Önce

KKTC nin selami icin bu kacaklari derhal Turkiye yoluyla yurtkariba gönderelim.Huzurunuz kalmadi

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