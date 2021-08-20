Rum kesiminde 3 can kaybı 

Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan 15 bin 330 testle 171'i yerel, 188 yeni vaka belirlendi. Güney Kıbrıs'ta ise

3 kişi Covid-19'dan hayatını kaybederken, 420 yeni vaka saptandı. KKTC Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre; yerel vakaların 71'i Lefkoşa, 45'i Girne, 34'ü Gazimağusa, 8'i İskele, 9'u Güzelyurt, 4'ü Lefke'den. 3 kişi yurt dışından hava yoluyla ülkeye geldi. 14 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa:

Merkez-2, Gönyeli-15, Kızılbaş-3, K.Kaymaklı-16, Yenişehir-3, Çağlayan-1, Gelibolu-2, Göçmenköy-1, Hamitköy-3, Surlariçi-6, Alayköy-2, Taşkınköy-2, Metehan-1, Minareliköy-3, Marmara-3,

Köşklüçiftlik-1, Arapahmet-1, Kumsal-1, Ortaköy-1, Yenikent-2, Değirmenlik-2.

Girne:

Merkez-17, Zeytinlik-2, Alsancak-5, Karaoğlanoğlu-2, Arapköy-1, Doğanköy-1, Edremit-2, Kaşgar-1, Dikmen-2, Esentepe-1, Yukarı Girne-4, Aşağı Girne-2, Karakum-2, Ozanköy-1, Lapta-2.

Gazimağusa:

Merkez-8, Dumlupınar-2, Maraş-3, Gülseren-1, Canbulat-1, Glapsides Bölgesi-1, Beyarmudu-5, Çanakkale-2, Baykal-2, Tuzla-1, Anadolu-1, Karakol Bölgesi-3, Ulukışla-1, Kaliland-1, Yeni Boğaziçi-2.

İskele:

Merkez-3, Kuzucuk-1, Boğaztepe-1, Ötüken-1, Dipkarpaz-2.

Güzelyurt:

Merkez-7, Aydınköy-1,Zümrütköy-1.

Lefke:

Merkez-1, Doğancı-1, Karadağ-1,Yeşilırmak-1.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı 2.250.695.

Toplam vaka sayısı 14.432.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 12.379.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 2008.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı 64.

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1841.

Tetkikleri devam eden vaka sayısı 90. toplam kaybedilen hasta sayısı 45.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 3559.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 473.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 333.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 3170.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 37.620.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta dün 3 kişi Covid-19'dan hayatını kaybederken, yapılan 48 bin 220 testle 420 yeni vaka saptandı.

Toplam vaka sayısı 110 bin 518’e, ölü sayısı da 470’e yükseldi.



Devlet Basımevi’nde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı

Çalışmaya ara verildi

Devlet Basımevi’nin, bir personelinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmalarına pazartesiye kadar ara verdiği duyuruldu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı Devlet Basımevi'nde bir kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıkması nedeniyle pandemi tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Açıklamada, dairenin pazartesi gününe kadar çalışmalarına ara verildiği kaydedildi.