Sahte savcılar zorda

Suna ERDEN

Girne’de yaşayan emekli bir kadını FETÖ terör örgütüyle korkutarak, 50 bin dolar, 5 bin sterlin ve 5 bin euro parasını almaya çalıştıkları iddia edilen Seda Altundağ, Sema Türkan, Aziz Altundağ, Sinan Emre Altundağ hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların kendilerini savcı olarak tanıttığı; 70 yaşındaki kadına FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını, bankadaki parasının tehlikede olduğunu söylediği aktarıldı. Zanlıların bağlantılarının araştırıldığı, suçla bağlantılı başka şahısların da olabileceği açıklandı. Polis, ülke genelinde benzer birçok faili meçhul olay olduğunu, bir liste çıkarıldığını, dolandırılmak istenen şahısları arayan telefon numaralarının incelendiğini belirtti.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru Serhat Özcü, 24 Aralık 2021 tarihinde, 70 yaşındaki kadını Türkiye hattı üzerinden ev telefonundan 3 kez arayan erkek bir şahsın, kendisini savcı olarak tanıttığını söyledi.

Özcü, kendisini savcı olarak tanıtan şahsın, kadına bankada bulunan parasının FETÖ tarafından kullanıldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, söz konusu şahsın kadına parasını çekip devlet güvencesine vermesi yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti.

Polis, 70 yaşındaki kadının korkup ilgili bankaya giderek hesapta bulunan 50 bin dolar, 5 bin sterlin ve 5 bin euro parasını çektiğini açıkladı.

Polis memuru Serhan Özcü, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsın, 70 yaşındaki kadına Beylerbeyi’ne gitmesini ve oradaki kişiye parayı teslim etmesini söylediğini belirtti.

Polis, kadının Beylerbeyi’ndeki otoparka gittiğini, orada kendisini kadın bir şahsın beklediğini açıkladı. Özcü, ancak bekleyen kadının hareketlerinden şüphelenen 70 yaşındaki mağdurun son anda parayı teslim etmediğini, oradan ayrıldığını ve durumu polise bildirdiğini açıkladı.

Kameralar ele verdi

Polis memuru, şikâyet üzerine soruşturma başlattıklarını, Beylerbeyi’ndeki verilen adrese yakın çevre güvenlik kameralarını incelediklerini ve olay yerine giden aracın plakasını belirlediklerini söyledi. Polis, tespit edilen aracın zanlı Sinan Emre Altundağ’ın kullanımındayken Girne’de belirlendiğini açıkladı. Polis, ayrıca kamera görüntülerinde Sema Türkan ve Aziz Altundağ’ın Seda Altundağ’ı otoparka araçla bıraktıklarını, oradan ayrıldıklarını daha sonra 70 yaşındaki kadının gelip gitmesinden sonra geri döndüklerini gördüklerini açıkladı. Polis, iki zanlının daha sonra Seda Altundağ’ı olay yerinden alıp gittiklerinin görüldüğünü de belirtti.

Yardım istemişler

Polis memuru, zanlı Seda Altundağ’ın ifadesinde Türkiye’de bulunan iki arkadaşının kendisini aradığını; alacağı olduğunu söylediğini ve yardım talep ettiğini öne sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının ifadesinde Türkiye’deki iki şahsın, parayı teslim alması için 300 lira benzin parası gönderdiğini söylediğini de aktardı. Polis, zanlının banka hesabını incelediklerini, olay öncesi 300 olaydan bir gün sonra ise 470 lira gönderildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Faili meçhul olaylar mercek altında

Polis memuru Serhat Özcü, 70 yaşındaki kadının arandığı telefon numaralarının incelendiğini, Lefkoşa’da yaşayan bir şahsın da aynı numaralardan arandığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, ülke genelinde benzer birçok faili meçhul olay olduğunu, bir liste çıkarıldığını, dolandırılmak istenen şahısları arayan telefon numaralarının incelendiğini belirtti.

Polis, aranan şahıslar, incelenecek emareler olduğunu ifade ederek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.