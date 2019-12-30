Savaş alanı gibi

Onur ULAĞ

Girne-Lefkoşa anayolunda dün akşam saatlerinde bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Anayolun savaş alanına döndüğü kazada can kaybı olmaması yüreklere su serpti.

Elde edilen bilgilere göre dün saat 17.45’te yönetimindeki HP 634 plakalı araç ile Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mustafa Çetrez (E-42), önündeki aracın aniden yavaşlamasından dolayı çarpmamak için sağ şeride geçmek istedi. Çetrez bu esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın ardından aynı istikametten gelmekte olan Murat Çayır (E-35) yönetimindeki ZNU 557 plakalı kiralık araç ise önce Mustafa Dolgun (E-32) yönetimindeki HK 431 plakalı araca ardından da kaza yaptığı için durmak zorunda kalan HP 634 plakalı araca çarptı. Kiralık araç çarpmanın etkisiyle savrularak kazayı gören ve yardım için bir başka araçtan inen Berk Atakan’a (E-15) çarparak bariyerlere sıkışmasına sebep oldu.

Kaza sonucu Ahmet Berk Atakan, HP 634 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Çetrez ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Lütfiye Çetrez (K-15), yaralı şekilde olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.