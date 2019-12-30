Sınav sonuçları bugün açıklanacak

Çiğdem AYDIN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Teknecik Elektrik Santralinde görev yapmak üzere açılan 28 kişilik mühendis ve teknisyen münhali için 268 kişinin başvurduğu, ancak dün ODTÜ’de gerçekleşen sınava 237 kişinin katıldığı öğrenildi.

Kurum Yönetim kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun açıklamasına göre; sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

KIB-TEK’in ilan edilen münhal listesi şöyle:

-5 Makine Mühendisi

-1 Elektrik veya Elektrik ve Elektronik Mühendisi

-1 Kimya Mühendisi

-14 Makine Teknisyeni

-5 Elektrik Teknisyeni

-1 Kimyager

-1 Argon Kaynakçısı