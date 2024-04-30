Sekreter sorgulandı

Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesiyle ilgili çalışma raporunun 2 ayrı sayfasını sahteledikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanmalarına karar verilen iş insanı Tekin Arhun ve eski Turizm Planlama Müdürü Turgut Muslu dün yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacakları 23 davadan itham edildikten sonra tutuklu yargılanmalarına karar verilen 2 sanıkla ilgili davada dün yeni tanık dinlendi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme davayı yarına erteledi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Savcı Mustafa İldeniz dördüncü tanık olarak, olayın yaşandığı dönemde Turizm Planlama Dairesi Müdürü olan Muslu’nun sekreterliğini yürüten Goncagül Okay Özsoy’u dinletti.

Özsoy, Muslu’nun 2-3 sene kadar sekreterliğini yaptığını, Tekin Arhun’u ise hiç tanımadığını ancak adını bildiğini belirtti.

Bunun üzerine Savcı İldeniz, Özsoy’un sekreterlik döneminde aldığı notlar olduğunu ileri sürerek, masa üstü takvim yaprağına yazılmış ve üzerinde “11.00 Tekin Arhun” yazılı bir fotokopiyi emare olarak sunmak istedi.

Özsoy, bu notu kendisinin aldığını, Arhun’un da o gün gelip 5-10 dakika Muslu ile görüştüğünü, sonra da yanında EBİ’ye ait olan klasörleri incelediğini, klasörlerden birinden bir dosya aldığını ve ertesi gün geri getirdiğini ileri sürdü.

Savunma avukatları, fotokopi olan evrakın emare yapılamayacağını savunarak itiraz etti.

Savcılık ise takvim kâğıdının sekreter Özsoy tarafından not alınmak için kullanıldığını, kâğıtta işaretli 5 Aralık tarihinde Arhun’un, Muslu ile görüşmek için sekreteri arayıp randevu aldığını, randevusuna gelerek, EBİ aylık raporunun bulunduğu dosya klasörünü incelediğini ve içinden davaya konu sahtelendiği ileri sürülen evrakı aldığını iddia etti.

Mahkeme fotokopiyi incelemek üzere verilen 5 dakikalık aranın ardından savunmayı haklı buldu ve fotokopi kâğıdın emare yapılmasını reddetti.

Özsoy: Ben talep etmedim, polis istedi

Savcının sorgulamasının ardından sıra savunma avukatlarına geçti.

Savunma avukatlarından Süleyman Dolmacı, Özsoy’a, konuyla ilgili ilk ifadesini ne zaman ve nerede verdiğini sordu. Özsoy bu soruya; “Mart 2014 ama gününü hatırlamıyorum” şeklinde yanıt verdi.

Dolmacı, Özsoy’un iddia ettiği saatte bir görüşme olmadığını, Özsoy’un ifadelerinin polisin yönlendirmesiyle şekillendirildiğini savunarak, görüşmenin farklı bir saatte ve farklı bir süre içinde gerçekleştiğini, her alınan randevunun da gerçekleşmediğini, gün içinde randevusuz gelenlerin de olduğunu söyledi, Özsoy’a bunların hepsini hatırlayıp hatırlamadığını sordu.

Özsoy ise olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, hatırladığı kadarıyla bu şekilde gerçekleştiğini söyleyerek, Arhun’un başka bir zaman daireye gelip gelmediği sorusuna da “Hayır gelmedi” yanıtını verdi.

Dolmacı Özsoy’a, görüşme esnasında Müdür Muslu’nun kapısının açık olup olmadığını sordu.

Özsoy da bunu hatırlamadığını ancak genelde kapının açık olduğunu belirtti.

Dolmacı Özsoy’a hitaben, “Kapı açıktı, gizli değildi ve sen de o konuşmaları duydun” dedikten sonra Özsoy, “Duymadım ama EBİ ile ilgili olduğunu anladım” dedi.

Dolmacı’dan sonra bir diğer savunma avukatı olan Serhan Çınar tanığı sorguladı ve Turgut Muslu’nun tüm randevularını kendisinin alıp almadığını sordu, Özsoy “Evet” dedi.

Özsoy kendisinin ilk ifadesini alan Erkut adlı bir polis olduğunu ve takvim yaprağını da onun aldığını söyleyerek, bazen bir önceki yılın takvimini de bir süre sakladığını ancak sonra attığını kaydetti. Avukat Çınar, ilgili fotokopideki yazının tanık Özsoy’a ait olup olmadığıyla ilgili polisin el yazısı örneği alıp almadığını sorması üzerine Özsoy, bu örneğin kendisinden alınmadığını belirtti.

Çınar ilgili takvim yaprağındaki yazım farklılıklarına dikkat çekerek, nedenini sordu; Özsoy ise “Hepsini ben yazdım, o an öyle yazdım” dedi.

Çınar, “Tekin Arhun 5 Aralık’ta değil 9 Aralık’ta Muslu ile görüştü ve sadece saha tutanağını aldı” iddiasını ortaya koydu.

Mahkemede görüşülmek üzere 30 Nisan 2024 saat 11.00’e ertelendi.

Arhun ve Muslu ne ile suçlanıyor?

Arhun ve Muslu; 2013 yılı 5-12 Aralık tarihleri arasında, 8 Haziran 2005 tarihli Bakanlar Kurulu tarafından “KKTC Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi” için müşavir firma olarak atanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) bağlı EBİ’nin hazırladığı aylık çalışma raporlarından; 5 Haziran 2006-7 Temmuz 2006 dönemine ait raporun bazı sayfalarında sahteleme yapmakla itham ediliyor.