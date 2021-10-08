Sevimli dostlar unutulmadı

Çeşitli okul ve kreşlerden öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Lefkoşa Hayvan Barınağı’na ziyaretler gerçekleştirip, mama bağışında bulundu.

Açıklamaya göre, 1 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilere hayvan sevgisi, hayvanları korumanın ve barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemi aktarıldı.

Ziyaretlerde LTB Sevimli Dostlar ekibi ziyaretçilere barınakla ilgili hazırlanan kitapçıkları hediye etti; Dikmen İlkokulu öğrencileri ise topladıkları bağışı yetkililere teslim etti.

Gün dolaysıyla ayrıca, LTB Sevimli Dostlar ekibi SOS Çocuk Köyü, Güzel Sanatlar Ortaokulu ile Dokuz Eylül İlkokulu’na giderek oradaki öğrencilere barınakla ilgili bilgiler verdiler.

LTB Sevimli Dostlar ekibinin yaptığı tüm çalışmalara ilişkin ayrıntılı haberlerin yer alacağı www.ltbsevimlidostlar.com web sitesi 15 Ekim’de hizmete sunulacak.