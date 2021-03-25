Sınav ne zaman?

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, öğretmenlik sınav tarihinin net olmayışının öğretmen mesleğini itibarsızlaştırmaya ve bir sonraki senenin de heba olmasına göz yummak olduğunu söyledi.

Öğretmenlik kadrolarına sınavla atama yapılmadan geçici istihdamlarla bir sonraki seçime hazırlık yapılmaya çalışıldığını ileri süren Gökçebel, pandemi döneminde online eğitimlere devam eden ve öğrencilere ulaşarak kayıpların telafisi yönünde çalışmalarını sürdüren öğretmenlere haksızlık yapıldığını belirtti.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ve bazı öğretmen adayları dün öğretmenlik sınavlarının ertelenmesi ve halen net tarih belirlenmemesinden dolayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyon Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından talepleri içeren dilekçe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na verildi ve bir süre görüşme yapıldı.

KHK’ya kapı altından dilekçe

Ardından Kamu Hizmeti Komisyon binası önüne giden KTOEÖS temsilcileri, binanın kapılarının kilitli olmasından dolayı içeriye giremedi, dilekçelerini kapının altından attı.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı binası içinde basına yaptığı açıklamada, ülkeyi kalkındıran ve dünya medeniyetlerine erişmesini sağlayan unsurun eğitim oluğunu söyleyerek, “Yalnızca öğretmenler bir ülkenin kaderini değiştirebilir” şeklinde konuştu.

Daha sonra talep mektubu bir öğretmen tarafından okundu.

“Öğretmenlik Atanma Sınavını Bekleyen Öğretmenler” imzalı mektupta, atama bekleyen öğretmenlerin yaşadığı mağduriyet anlatıldı ve hükümete eleştirilerde bulunuldu.

