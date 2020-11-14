Sonsuzluğa uğurlandı

Lefke ilçesinin güzide bölgelerinden biri olan Bağlıköy'ün sevilen ve sayılan isimlerinden Halil Ersev (78) önceki gece hayatını kaybetti.

Halil Ersev’in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Bağlıköy’ün çınarlarından biri olan Ersev dün son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve dört çocuk babası olan Ersev öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağlıköy’de toprağa verildi.

Halil Ersev, solunum yetmezliği nedeniyle bir aydır Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Belediyeden başsağlığı mesajı

Bu arada Lefke Belediyesi Ersev’in ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Belediyenin sosyal medya sayfasında yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı; Bağlıköy'ün sevilen simalarından Halil Ersev'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Lefke Belediyesi olarak Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.