Soruşturma genişledi

Girne bölgesinde 2 ev ve 4 işyerini soyan Pakistanlı Abdul Wahab Khan ile Basit Mehmut hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İş yerlerinden çok

sayıda cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarın yanı sıra çeşitli elektronik cihazlar çalan zanlıların Girne bölgesinde meydana gelen birçok hırsızlık vakasıyla bağlantıları olabileceği belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların 1 Nisan-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Girne bölgesinde meydana gelen hırsızlık suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlılardan Khan’ın 10 Mayıs 2023 tarihinde Çatalköy’de Sadık Gürsesler’e ait eve girerek, önce araba anahtarını ardından ona ait FF 700 plakalı aracı çaldığını belirtti.

Polis memuru, Khan’ın 14 Mayıs 2023 tarihinde ise Girne Uğur Mumcu Bulvarında faaliyet gösteren Tekno Gold isimli işyerinin ön vitrin camını kırarak, içeri girdiğini, mağazadan 279 bin Türk Lirası değerinde cep telefonu, tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik cihazlar çaldığını açıkladı.

Polis, zanlının 11 Mayıs tarihinde ise bir süpermarketten dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ile klavye kılıfı, 2 adet uydu alıcı cihazı, 2 adet cep telefonu ve muhtelif market ürünü çaldığını belirtti.

Polis, meydana gelen hırsızlık vakaları ile ilgili soruşturma başlatıldığını, zanlı Khan ile suç ortağı Basit Mehmut’un önceki gün Girne’de tespit edilerek, yakalandığını söyledi.

Polis memuru, Khan’ın tasarrufunda bulunan siyah sırt çantasında 7 adet tablet, 5 adet laptop ve çeşitli elektronik cihazlar bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlıların 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde de bir ikametgâhtan 3 adet dizüstü bilgisayar, oyun konsolu, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu, tablet bilgisayar çaldıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların ayrıca 2023 yılı Nisan ayı içerisinde bir dükkandan muhtelif oto yedek parçaları ve bir dükkandan cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve DVR kamera kayıt cihazı çaldığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların Girne bölgesinde meydana gelen birçok hırsızlık vakasıyla bağlantılarının olabileceğini ifade edilerek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.