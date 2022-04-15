‘Suç işlendi’

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, elektrik borcu olmamasına rağmen Meclis’in elektriğinin kesilmesi konusunda Polis Genel Müdürlüğü nezdinde dün resmi şikâyet başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Meclis’ten yapılan açıklamada, borcu olmadığı halde Meclis’in iki gün boyunca elektriksiz bırakılmasının suç olduğuna işaret edilerek, Polis Genel Müdürlüğü nezdinde resmi şikâyet başvurusu yapıldığı ve Kıb-Tek nezdinde de gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve diğer birçok devlet kurumunun elektriksiz bırakılmasının ülke gündemini meşgul etmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi’nin faaliyetlerinin akamete uğratılmamasını teminen tüm hukuki yollara başvurmaya hazır olduğumuzu ve devlet kurumlarımızı yıpratmaya kimsenin hakkı olmadığını bir kez daha vurgulamak isteriz.” ifadelerine yer verildi.