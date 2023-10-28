‘Suç patronda’ 

Suna ERDEN

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde KKTC’de kaçak yaşadıkları ve izinsiz çalıştıkları tespit edilerek tutuklanan biri Nijerya, 3’ü Pakistanlı 4 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Haspolat bölgesinde zanlılar cezaevine gönderilirken, duruşmada söz hakkı verilen Pakistanlı İmran ile Nisar işverenlerinin çalışma izni çıkarmadığını, bu nedenle kaçak duruma düştüklerini söyledi. Zanlıların bu beyanları üzerine işverenler hakkında soruşturma başlatılmasına emir verildi.

Polis memuru, 23 Ekim 2023 tarihinde saat 21.45 sıralarında Haspolat’ta bulunan Zafer Caddesi üzerinde devriyede bulunan ekipler tarafından kimlik kontrolü için durdurulan Nijeryalı Emmanuel Osamudıameh’nin yapılan muhaceret kontrolünde 14 Mart 2016 tarihinden itibaren KKTC’de 2 bin 749 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının KKTC'ye ilk kez 14 Mart 2016 tarihinde 30 gün vize ile giriş yaptığını açıkladı.

Zafer Sokak üzerinde kimlik kontrolü için durdurulan Pakistanlı Muhammad Nisaar’ın ise yapılan muhaceret kontrolünde 14 Ocak 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 282 gün ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, yine Haspolat’ta Cami Sokak’ta bulunan bir ikametgah içerisinde yapılan aramada Pakistanlı Muhammad Imran isimli şahsa yapılan muhaceret kontrolünde 25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 90 gün ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, Pakistanlı Muhammad İsak’ın da yapılan muhaceret kontrolünde 27 Haziran 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 119 gün izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, zanlıların 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Soruşturma yapılacak

Mahkemede söz hakkı verilen zanlılardan Muhammad Imran ile Muhammad Nisaar’ın iş verenleri çalışma izni çıkarmadığı için kaçak duruma düştüklerini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Muhammad Imran ile Muhammad Nisaar’ın iş verenleriyle ilgili iddialarının soruşturulmasına ve raporun 10 gün içerisinde mahkemeye sunulmasına emir verdi.

2 kaçak daha yakalandı

Bu arada daha önce tutuklanan 4 kişi dün cezaevine gönderilirken, 2 yeni kaçak daha yakalandı.

Ülke genelinde önceki gün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda herhangi bir yasal statüsü olmayan ve ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.