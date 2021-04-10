Suçlamaları kabul etmedi

Suna ERDEN

Rusya’da seri tecavüz suçları işleyen, 2019 yılında geldiği KKTC’de bir kadını soyan, birine de tecavüz eden eski Polis Müfettişi Alexander Satlaev hakkındaki yargı süreci başladı.

Tutuklu olduğu merkezi cezaevinden rögara saklanıp kaçan ve 3 gün boyunca ülke gündeminde birinci sırada yer alan sanık Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edildi.

Sanık, Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’den oluşan heyetin huzuruna çıkarılan sanığa davaları okundu.

İtham oturumunda sanık adına baro tarafından atanan bir avukat da hazır bulundu.

Duruşmada 2019 yılında Girne’de 17 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği, cinsel saldırıda bulunduğu ve darp ettiği gerekçesiyle itham edilen sanık, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti ve davalarını kabul etmediğini söyledi.



Dava sanığın soygun suçundan da itham edilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu

Girne’de düzenlenen operasyonda tutuklanan Alexander Satlaev’in 22 Eylül 2019 tarihinde, Yaz Gülü Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın altında, H.K. isimli kadının arkasına gizlice geçtiği ve boğazını sıkıp bayılttığı belirtilmişti.

Sanığın daha sonra içerisinde 300 TL ile 35 Euro para bulunan çantayı alarak kaçtığı kaydedilmişti.

Sanığın Rusya’da polis müfettişi olduğu dönemde 4 kadına tecavüz ettiği, 4 kadına karşı da girişimde bulunduğu belirtilmişti.

Sanığın ülkesinde seri tecavüz suçları işlediğinin ortaya çıkması üzerine Girne’de 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde meydana gelen cinsel saldırı ile alakası olabileceği üzerinde durulmuştu. Yapılan soruşturma sonucu tecavüze uğrayan 17 yaşındaki kızın üzerinden alınan DNA örnekleri, sanığın örnekleriyle eşleşmişti.

Soruşturmanın ardından sanık, 4 Ekim 2019 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Firar etmişti

Satlaev, 8 Şubat tarihinde cezaevinden firar etmişti. Satlaev'in firar planı hakkında yapılan açıklamada, eski müfettişin önce cezaevi rögarına saklandığı, sonrasında ise yemek aracının cezaevine girişini fırsat bilerek sırra kadem bastığı belirtilmişti. Satlaev, 11 Şubat tarihinde Doğanköy’de Aydın Tepe Sokak’taki boş bir villada yakalanmıştı.