Taksi kül oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kaza kısa sürede yangına dönüştü.

Kazada salon araçla çarpışan taksi, kısa sürede alev aldı. Sürücü Yunus Kurnaz dumanları görür görmez araçtan çıkarken, alevler arasında kalan ticari araç tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi. Kazanın Eşe Kuraner (40) isimli sürücünün U dönüşü yapması ve Yunus Kurnaz (19) yönetimindeki taksi araçla çarpışması sonucu gerçekleştiği açıklandı.

Kazanın ardından hafif yaralanan her iki aracın sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“U” dönüşü kazayı getirdi

Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 12.30 sıralarında, eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzeri, Büyük Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Eşe Kuraner, yönetimindeki FN 250 plakalı aracı park halinden hareket haline getirirken, dikkatsizce geri dönmek için sağa doğru “U” dönüşüne geçti.

Bu esnada Lefkoşa istikametine doğru seyretmekte olan Yunus Kurnaz yönetimindeki TFZ O25 plakalı ticari aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.

Saniyeler ile kurtuldu

Çarpışmanın ardından ticari araçtan dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü kendisini dışarı attı. Kısa süre sonra araç alevler arasında kaldı.

Her iki aracın sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, araç yangınını söndürdü. Ancak ticari araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yol savaş alanına dönerken, trafik ekipleri bir süre yolu araç geçişine kapattı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.