Suç ortağı kaçtı

Lefkoşa’da bir seyahat acentesinde çalışan Erkan Karamustafalar iş yerinden habersiz 15 kişiyi uçak bileti kesmiş, bir kişiyi de otel rezervasyonunu yapmış gibi kandırarak, toplam 30 bin TL çarptı.

Bilet kesmediği hale işlem yapmış gibi göstererek, dolandırıcılık yapan zanlının 2021 yılı Temmuz ve Eylül ayları arasında bu suçları işlediği, ayrıca bir suç ortağının olduğu açıklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, onunla birlikte hareket eden suç ortağının ülkeden kaçtığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Erkan Karamustafalar’ın 2021 yılı Temmuz - Eylül ayları arasında şu an aranmakta olan bir kişi ile birlikte dolandırmak niyetiyle 15 farklı şahsa uçak bileti kestiğini, birine otel rezervasyonu yaparak karşılığında 30 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlı Erkan Karamustafalar’ın önceki gün tutuklandığını, diğer aranan kişinin ise yapılan muhaceret kontrolünde yurt dışına kaçtığının tespit edildiğini belirtti.

Polis zanlı Erkan Karamustafalar’ın ikametgâhında yapılan aramada bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet Samsung marka tablet ve bir adet Samsung marka cep telefonunun emare alınarak, inceleme birimine verildiğini aktardı. Polis, emarelerle ilgili raporların beklendiğini belirterek, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.