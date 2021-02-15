Bir günlük mutluluk

Ömer KADİROĞLU

Çiçekçiler, tam kapanma uygulanmasına rağmen dün 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel online satış yapabildi. Son iki haftadır kapalı olan çiçekçiler, özel gün dolayısıyla dükkânlarını açtı. Telefonla ve online verilen siparişleri hazırlayıp, adreslerine ulaştıran çiçekçiler, sevgililerin kısıtlı da olsa kutlama yapmasına olanak sağladı. Canlı çiçek sattıkları için kapalılık sürecinin kendilerine büyük zarar verdiğini ifade eden çiçekçiler, sürecin devam etmesi halinde daha da kötü etkileneceklerini ifade etti.

Diyalog’a konuşan çiçekçiler, “Normal günde de biz çiçek sektörü telefonla sipariş alıp iş yapıyoruz. Günde 3-5 müşteri dükkânımıza ya gelir ya gelmez. Hepsi telefonla arar ve siparişini öyle verir. Bu nedenle bizim online çalışmamıza izin verilebilir ”dedi.

Ne dediler…?

Hakan Kaya (Arjin Çiçekçilik)

“14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel telefonla sipariş sistemi ile çalıştık. Geçtiğimiz yıl çok güzel işlerimiz vardı ancak bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü iş açısından pek de güzel geçmedi. Geçtiğimiz yıl aldığımız güllerin dörtte biri kadar gül aldık ancak tüketemedik. Normal zamanda bile çiçekçilere giren insan sayısı çok azken ve telefonla sipariş alan bir sektör olmamıza rağmen şu an kapalıyız. Atılan çiçekler ve dükkân giderlerini şu an karşılayamıyoruz. Bizim sektör çok sıkıntılı bir sektördür ve kapalılık süreci devam ederse büyük zarara uğrayacağız. Kapalı olduğumuz 14 günlük sürede çok sayıda bitki attım ve zarar ediyorum.”

Kenan Mercan (Fidan Çiçekçilik)

“Sevgililer günü için online satışlar yaptık. Zaten normal günde de biz çiçek sektörü telefonla sipariş alıp iş yapıyoruz. Günde 3-5 müşteri dükkânımıza ya gelir ya gelmez. Hepsi telefonla arar ve siparişini öyle verir. Özel günlerde dükkâna gelen müşterilerimiz vardı ancak bu kez öyle olmadı. Bu uygulama ile 2 bin gül işlerken bu yıl 200 gül hazırladık. Satışlarımız 10’dan 1’e düştü. Kapalılık süreci devam ederse canlı ürün satışı yaptığımız için zarar ederiz. Gelirlerimiz bu şartlarda giderlerimizi kesinlikle karşılamıyor.”

Ferdiye Karataş (Papatya Çiçekçilik)

“14 Şubat Sevgililer Günü için bize tanınan online hizmet verme şansı için teşekkür ederiz. Tamamen açık olduğumuz zamandan daha az bir işimiz olmuştur ancak hiç olmamasından iyidir. Geçtiğimiz yıl 14 Şubat tarihindeki satışlarımız ile şimdiki arasında dağlar kadar fark vardır. Pandemi nedeniyle işler yarıdan fazla düşmüş durumdadır. Online satış için arayan ve sipariş verenler vardır. Bizler de aldığımız siparişleri adreslere ulaştırıyoruz. Kapalılık süreci devam ederse bizim sektör canlı ürünler sattığı için ciromuzla birlikte sermayemizi de kaybetmiş oluruz. Çiçeklerin belli bir ömürleri var ve kapalılıkla bunlar çöp olacağından büyük zarara uğruyoruz.”

Selen Poyrazlı (Decoclass Organizasyon)

“Online şekilde sevgililer gününe özel satışlar yaptık ve bu süreçte daha fazla kitleye ulaşma şansımız oldu. İyi bir surumdur ancak bire bir alınanda yaşanan heyecan maalesef olmadı. Geçtiğimiz yıl çok iyi bir iş yapmıştık. Bu yıl online satış yapmamıza rağmen beklediğimin üzerinde bir satış oldu. Bu süreçte daha profesyonelce bir sistem kurulması gerektiğini ve dünyadaki bu teknolojik yapıyı kullanmamız gerektiğini öğrendik. Canlı ürünler sattığımız için kapalılık süreci bizi zarara uğratıyor. Sevgililer gününe özel açılmaya sevinsek mi üzülsek mi bilemedik. Bu kapalılık süreci devam ederse zarar ederiz tabi ki ancak online satışlara izin verilir ve devam edilirse sıfır satış yerine az bir satışla işimizi döndürmeye çalışacağız.”

Mehmet Okur (Hedera Çiçek Evi)

“Satışlarımız bu yıl sevgililer gününe özel online satış olduğu için çok azdır. Geçtiğimiz yıl her yer açık olduğu için güzle satışlar yapmıştık ancak bu yıl orkide, gül, karanfil hepsi elimizde kaldı. Bunlar kesim çiçekler olduğu için çok fazla ömrü yok ve zarar ediyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Eğer açılma olmazsa elimizde kalan ürünlerin tamamı çöpe gidecek ve maddi yönden büyük bir zarara uğrarız. Toptancı bize bu malı veriyor ve kesinlikle ödememiz gerekiyor. Şu anda gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor bu nedenle zor günlerden geçiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 11:29