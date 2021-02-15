Topuzlar konuştu

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaları ve yolsuzluklar nedeniyle sokağa dökülen Rum halkı, hükümeti protesto etti; eylemde polis ile göstericiler karşı karşıya geldi.

‘Buraya kadar’ sloganıyla sokağa dökülen yüzlerce kişi sesini duyurmaya çalışırken, polis eylemcilere göz yaşartıcı bomba, tazyikli su ve orantısız güç kullanarak müdahale etti.

Eylemde objektiflere yansıyan şiddet anları da büyük tepki topladı. Rum Polisi Genel Müdürü Stelios Papatheodoru, polisin orantısız güç kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlatılması talimatını verdi.

10 kişi tutuklandı

Rum basını, eyleme 23 sivil toplum örgütü ile onlara destek veren halkın katıldığını; bazı vatandaşların eylemi önlemeye çalışan polislere itiraz ettiklerini ve olayların giderek büyüdüğünü bildirdi. Çıkan olaylarda eylemcilerin polislere portakal ve taş attıkları; polisin ise göz yaşartıcı bomba, tazyikli su ve orantısız güç kullanarak eylemcileri dağıtmaya çalıştığı ifade edildi.

Polisin kullandığı orantısız güç nedeniyle yaralanan vatandaşlar da olurken, 10 kişi tutuklandı, 6 kişiye de ceza kesildi.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan Dialogos web sayfasında yer alan habere göre ise, polisin orantısız güç kullandığına dair medyada yer alan fotoğraf ve videoların ardından tepkiler çığ gibi büyürken, Rum Polisi Genel Müdürü Stelios Papatheodoru da, polisin orantısız güç kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Kiprianu olaylara tepki gösterdi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, sosyal medya hesabından “Bakan ve Polis Genel Müdürü’nün protesto eyleminde baskı ve şiddet kullanılması konusunda hangi talimatlar verildi? Gördüklerimiz kabul edilemezdir” şeklinde paylaşım yaparak, olaylara tepki gösterdi.

Taş ve sis bombası atarak kaçtılar

Bu arada, Limasol’da da bazı olaylar yaşandı. Maskeli bir grup şahıs, AEL taraftar topluluğu SYFAEL’in binasına taş ve sis bombası atarak kaçtı. Binada hasar meydana gelirken, polis eylemi gerçekleştiren kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.