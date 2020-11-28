Organize işler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Merkez Posta Şubesi’ne gönderilen bir pakette farklı kişiler adına düzenlenmiş 18 banka kartı, farklı ülkelere ait 4 cep telefonu sim kartı ve bir öğrenci kimlik kartının olduğu tespit edildi. Banka kartları ile sim kartların yasa dışı sanal bet faaliyetlerinde kullanılmak üzere gönderildiği düşünülürken, suçla bağlantılı Benin Cumhuriyeti uyruklu Ananı Oteudonne ile Therry Tobossol tutuklandı.

İki zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılırken, duruşmada paketin Ananı Oteudonne adına geldiği ancak asıl teslim alacak kişinin Therry Tobossol olduğu açıklandı. Therry Tobossol’un ifadesinde kartları Gazimağusa’da iki şahsa vereceğini itiraf ettiği belirtildi. Polis, söz konusu iki şahsın arandığını açıklarken, zanlılar hakkında tutukluluk talep etti.

Görevli personel fark etti

Mali Suçlar ile Mücadele Şubesi’nde görevli polis memuru Mehmet Davulcu, zanlıların, 23 Kasım 2020 tarihinde Ananı Oteudonne adına Fransa’dan gelen kargo paketini almak için Gazimağusa Merkez Posta Şubesi’ne gittiklerini söyledi. Davulcu, pakette görevli personel tarafından yapılan kontrolde 18 adet farklı kişilere ve ülkelere ait banka kartları ile 4 adet sim kart tespit edildiğini söyledi. Davulcu, personelin paketi kendilerine vermeyeceğini söylemesi üzerine zanlıların, posta ofisinden ayrıldığını ifade etti.

Yakalandılar itiraf ettiler

Davulcu, durumun polise bildirilmesi üzerine zanlıların 26 Kasım 2020 tarihinde Gazimağusa’da tespit edildiklerini söyledi. Davulcu, zanlı Oteudonne’nin paketin aslında Tobossol’a ait olduğunu iddia ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Tobossol’un ise paketi isim ve soyismini bilmediği 2 şahsa vermesi için kendisine gönderildiğini itiraf ettiğini aktardı. Zanlıların, “Suç gelirlerinin aklanmasını önlenmesi” yasasına aykırı hareketten gözaltına alındığını belirten polis, aranmakta olan 2 şahsın olduğunu kaydederek, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.