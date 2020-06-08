Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24saatte yapılan test sayısının 44 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
8 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 44
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.500
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Bugün de temiz
Sağlık Bakanı Pilli, son 24 saatte 44 test yapıldığını ve yeni vakaya rastlanmadığını açıkladı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24saatte yapılan test sayısının 44 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
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