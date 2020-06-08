Kapılar için koordinasyona ihtiyaç var

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Meclis’te konuştu. Özersay sınır kapılarıyla ilgili eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, kapıların aslında kapalı olmadığını, deniz hava ve kara yolu gelişlerde karantina uygulaması olduğunu kaydetti.

İki lider arasında mutabakata değil görüş birliğine varıldığını, ancak hayata geçmesinin hükümetin kararıyla olabileceğine işaret eden Özersay, hükümet ve Cumhurbaşkanı arasında bir koordinasyona ihtiyaç olduğunu söyleyerek, 1 Temmuz tarihin hükümetin ortaya koyduğunu belirtti.

Bunun Bakanlar Kurulu kararı olduğunu ifade eden Özersay, bu kararın tabi ki değişebileceğini, bu süreçte tek bir doğru olmadığını, bunun bir görüş doğrultusunda alındığını, Bilim Kurulu’nun bu tarihi işaret ettiğini anlattı.

Risk sağlık altyapısı ile orantılı olmalı

Alanında uzman olan kişilerin görüşlerini ortaya koyduğunu, her durumda bir risk olduğunu ancak bunların oranın değiştiğini ifade eden Özersay, bu riskin sağlık altyapısının durumu ile orantılı olması gerektiğini söyledi.

İşini kaybetme riski altında olanların 1 Temmuz’a kadar orada kalmayı kabul ettiğini söyleyen Özersay, çözüm olarak en azından çok kısmi olarak çalışıldığını, Cumartesi günü itibarıyla test yapmaya başlayanlar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan kurulun ise ortaya koyduğu tespitlere değinen Özersay, Rum tarafının 8-9 Haziran’da yeni bir döneme gireceğini açıkladığını, bazı uçuşlara açılacağını söylediğini, dolayısıyla bunu açıklamamış olsaydı kapıların hemen açılabileceğini, ancak bu uygulamanın bir gözlemlenmesi gerektiğini, “bu çalışmayla ciddi bir sıkıntı yaşanması halinde, biz de yeni bir döneme, karantinasız döneme girilebilir dedik” dediklerini anımsattı.

Hangi ülkelerle açılım yapılacak

Hangi ülkelerle açılım yapılabileceğini konusundaki çalışmayı Sağlık Bakanlığı’nın yapacağını, ülkeleri risk konusuna göre kategorize etmek konusunda bir görev üstlendiğini vurgulayan Özersay, Temmuz başı geldiğinde vakaların devam etmesi halindeki soruya karşılık ise, şartların sürekli değiştiğinin bilinciyle, risk çok artarsa Temmuz başında yeniden bir değerlendirme yapılabileceğini kaydetti.

Rum tarafının yapacağı uygulamanın bu bağlamda kendileri için aydınlatıcı olacağına işaret eden Özersay, oradaki tecrübeye binaen yeni bir takım tedbirler alınması gerekip, gerekmeyeceğini göreceklerini vurguladı.

Özersay, Türkiye Cumhuriyeti’nin o tarihteki durumuna bakılarak 1 Temmuz’da açılıp açılmayacağına karar verileceğini belirterek, bu konuda siyasi düşünülmediği ve düşünülmeyeceğini kaydetti.

Güneyde çalışanların ciddi bir sıkıntı yaşadıklarının farkında olduklarını ifade eden Özersay, kapanma sürecinde olduğu gibi, açılma sürecinde de sorunlara kayıtsız kalmayacaklarını söyledi.