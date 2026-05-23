Türkiye enerjinin  kavşak noktası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğal gaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahip olduğunu belirterek, "LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız." dedi. Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, enerji güvenliğinin yalnızca kaynaklara sahip olmakla değil, aynı zamanda bu kaynakların güvenli, istikrarlı ve düşük maliyetli şekilde temin edilmesiyle de doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından kritik bir noktaya ulaştığını ifade eden Erdoğan, enerji kaynaklarının artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve jeopolitik bir güç unsuru haline geldiğini söyledi. Erdoğan, göreve geldikleri dönemde Türkiye’nin günlük doğal gaz giriş kapasitesinin yaklaşık 90 milyon metreküp seviyesinde olduğunu hatırlatarak, bu kapasitenin yapılan yatırımlarla bugün 495 milyon metreküpe yükseltildiğini açıkladı.

Küresel iş birliği önemli

Türkiye’nin doğal gaz tedarik ağının da büyük ölçüde çeşitlendiğini belirten Erdoğan, Rusya’dan 2, Azerbaycan’dan 2 ve İran’dan 1 olmak üzere toplam 5 boru hattı üzerinden gaz temin edildiğini, ayrıca Türkiye’nin 39 ülkeden 50’den fazla şirketle LNG ve diğer yöntemlerle doğal gaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahip olduğunu kaydetti. Erdoğan, bu çeşitliliğin Türkiye’yi dış şoklara karşı daha dirençli hale getirdiğini, özellikle son yıllarda yaşanan bölgesel krizlerin de bu altyapının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

