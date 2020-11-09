Ülke zehirlendi

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri başarılı bir operasyona imza atarak, piyasaya sürülmek üzere olan bir kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İki ayrı adrese düzenlenen baskında ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili Dalentin Ejade ile Stenly Akbor tutuklandı.

Duruşmada önce Stenly Akbor’un evine baskın yapıldığı, 20 gram uyuşturucu ele geçirildiği, daha sonra Delantin Ejade’nin ikametgâhının arandığı ve bir kilo daha hintkeneviri ele geçirildiği açıklandı.

Önce Stenly yakalandı

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten, mahkeme huzurunda bulunan zanlılardan Stenly Akbor’un ikametgahına, bir ihbar ışığında baskın yaptıklarını ve arama sonucunda 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi.

Evde misafir olarak bulunan Wilson isimli bir şahsın hareketlerinden şüphelenildiğini ve konu zanlının alıkonularak, ikametgâhına gidildiğini aktaran Üreten, yapılan arama neticesinde, mahkeme huzurunda bulunan Dalentin Ejade’nin yatak odasında, dolap içerisinde, 3 ayrı kahverengi poşette bir kilo ağırlığında hintkeneviri ele geçirdiklerini ifade etti.

Aranan şahıs var

Soruşturmanın yeni başladığını ve aranmakta olan bir şahsın olduğunu bildiren Üreten, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Mesut Mesutoğulları, zanlıların, 3’er gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.