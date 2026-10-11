Ülkenin kaderi  belirlenecek

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, yaklaşan seçimlerde vatandaşların iradelerini günlük ve kişisel beklentilere göre değil, partilerin plan ve programlarını değerlendirerek kullanmaları gerektiğini belirtti. Denktaş, “Aksi halde çocuklarımızın ve torunlarımızın bu ülkede bir geleceği olmayacak” diyerek seçimlerin ülkenin geleceği açısından önemine dikkat çekti.

Partilerin bir takım tutar gibi desteklenmemesi gerektiğini ifade eden Denktaş, vatandaşların siyasi tercihlerinde partilerin ortaya koyduğu hedefleri ve programları dikkate alması gerektiğini kaydetti. Denktaş, yaklaşan seçimlerin ülkenin kaderini belirleyeceğini söyledi.

Hükümeti eleştiren Denktaş, mevcut yönetimin istikrarlı bir şekilde ülkeyi uçuruma sürüklemek dışında bir şey yapmadığını ileri sürdü.

Muhalefet ile iktidar arasındaki siyasi tartışmalara da değinen Denktaş, “Muhalefet ve iktidarın birbirine yaptığı muhalefeti izliyoruz ve bunun içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Söz halkındır, başka hiç kimsenin değil. Bu çektiğimiz çileyi bitirmek istiyorlarsa söz halkın kendisindedir” ifadelerini kullandı.

İki yıl içinde borç batağını bitireceğiz

Ülkenin borç batağına sürüklendiğini savunan Denktaş, şöyle konuştu:

“Halkımız endişe etmesin. Bu borç batağından çıkacağız. İki yıl gibi bir sürede bunu düzeltiriz. Bu ülkenin bunu düzeltecek kaynağı vardır. Kimsenin elinde sihirli bir değnek yok ama iyiye doğru bir kapı araladığımız takdirde bir sistem bir düzen oturtacağız. Yurt dışına giden çocuklarımız geri dönmeyi düşünmeye başlayacak, burada olup gitmeyi düşünen de vazgeçecek. Kendi ülkemizde kendi ayaklarımızın üstünde durabileceğimiz bir düzeni kuracağız.”

Denktaş, İskele’de vatandaşlarla bir araya geldi

Bu arada Denktaş, İskele İlçe Koordinatörlüğü’nde yaklaşan seçimlere yönelik çalışmaları değerlendirdi, ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Denktaş, halkın sesini en güçlü şekilde duyuracaklarını ve yaşanan sıkıntıları sona erdireceklerini ifade etti.

