Rakiplere açık mesaj

Başbakan Ersan Saner, Nisan 2022’de gerçekleşmesi beklenen erken genel seçimlere Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı olarak gitmek istediğini belirterek, rakiplerine açık mesaj verdi. Aday arkadaşlar daha rahatlar ve seçim gezileri yapıyorlar. Ben ise görevimin başındayım ”dedi.

Başbakan Saner’in bu açıklamasına, UBP genel Başkanlığı’na aday olan Dr.Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre’nin nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.

Saner, tüzük değişikliğinin UBP’yi geleceğe taşımak için yapılması gerektiğini savunduğunu belirterek, “Herkes değişikliklerin yapılması gerektiğine inanıyor ancak inat yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre Saner, katıldığı bir programda hükümet işlerinden dolayı kurultay çalışmaları yapamadığına dikkat çekerek, “Aday arkadaşlar daha rahatlar ve seçim gezileri yapıyorlar. Ben ise görevimin başındayım ”dedi.

Saner, “kurultay süresinin 2 yıldan 3 yıla yükseltilmesi, 3 kez oy kullanmayan üyenin üyeliğinin düşürülmesi, oy kullanabilme süresinin 180 günden 170 güne düşürülmesi, genel başkan yardımcılığına geçilmesi, parti sekreterinin kurultaya götürmesinin netleşmesi ve 12 binden 17 bine çıkan üye nedeniyle kurultayın 6 ilçede yapılmasını” istediğini söyledi.

“Tatar adayları toplantıya çağırdı”

Saner, tüzük değişikliğiyle ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP genel başkan adaylarıyla görüştüğüne dikkat çekerek, “Zorlu Töre karşı çıktı. Tatar, '6 ilçe zor 2 ilçede yapılsın' dedi. Diğer 2 arkadaş ile birlikte toplantıdan uzlaşarak çıktık. Tatar, 'Genel başkan yardımcılıklarından vazgeçin' dedi. Genel başkanlıktan vaz geçtim ve kurultayın 2 ilçede yapılmasına razı olduk” diye konuştu.

Pandemi döneminde olunması ve üye sayısının 17 bine ulaşması nedeniyle kurultayın 6 ilçede yapılmasını istediğini ancak 2 ilçede yapılması konusunda uzlaşıya vardıklarını anlatan Saner, “Herkes rahatça oy kullanabilsin diye kurultayın 6 ilçede yapılmasını istedik. İskele ve Mağusa ilçe başkanlarının görüşü olumlu. Girne ilçe başkanı nötr, Lefkoşa ve Güzelyurt ise olumsuz. İlçe başkanları, gerek pandemi gerekse ulaşım nedeniyle üyelerinin kendi bölgelerinde oy kullanmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

“Karşıma çıkmayanlar şimdi yine aday”

“Atanmış başkan” olarak eleştirilmesine anlam veremediğini anlatan Saner, şöyle konuştu:

“Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçilince, parti başkansız kaldı. Bugüne kadar partiyi kurultaya hep genel sekreterler götürdü. Hal böyle iken adaylar olağan kurultaya gidene kadar olağanüstü kurultay yapmak istediler. Kurultaya gidildi ancak süreç tamamlanamadı. Adaylar seçimden çekildi. Sonra olağanüstü kurultay yaptık. Benim için atanmış başkan diyorlar peki o dönemde neden aday olmadılar. Vadili’den bir arkadaş aday olmak istedi onun dışında aday çıkmadı. Adaylıktan çekilen adaylar şimdi yine aday. Başkanlık yaptığım süre boyunca adaylar bana destek olmadı. Cumhurbaşkanı önünde söz veriyorlar parti meclisinde farklı hareket ediyorlar. Yarım bırakılan süreci tamamlayacağım. İnadım ve ısrarım bu yüzdendir…"

