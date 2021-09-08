Ülke başıboş

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkenin gidişinin, hem ekonomik sıkıntılar hem de pandeminin geldiği nokta nedeniyle parlak olmadığını ifade ederek, “Ülke hiç bu kadar başıboş kalmamıştı” görüşünü dile getirdi.

HP’den verilen bilgiye göre, bir televizyon programına katılan Baybars, ortada şeffaf, halkı bilgilendiren, kriz yönetebilen, çözüm üretebilen bir hükümet olmadığını, tek odak noktalarının UBP kurultayı olduğunu savundu.

Baybars, şunları söyledi:

“Mevcut hükümet ekonomik sıkıntılar nedeniyle pandemiyi normalleştirmeye çalıştıkları bir süreç yürüttü. Şunun farkına varmadı; normalleşme demek pandemi öncesi hayatlarımıza geri dönmek değildir. Dünyanın ‘yeni normal’ dediği düzende yeni açılımlar yapılırken denetlenmesi gereken kararlar, atılan adımlara karşı şeffaf ve topluma liderlik etmek şarttır. Hükümet açılımları yaparken yüzüne gözüne bulaştırdı. PCR ve antijen testleri konusundaki kararlar da buna bir örnektir. Topluma rağmen bir politika üretebilmek mümkün değildir. Yaz aylarında vaka sayıları bile yüksek seyrediyorsa bu demektir ki pandemiyle mücadelede bu hükümet etkin ve sürekli bir denetim gerçekleştiremedi. Toplumu hem ekonomik hem de sağlık alanında attığı adımlarla yalnız bıraktı.”

