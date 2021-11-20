İşe gidiyordu

Hüseyin ÇİÇEK

Pamuklu-Çayırova anayolunda kamyonetiyle virajda yoldan çıkarak takla atan 57 yaşındaki Bahri Şeker hayatını kaybetti.

Araba yağı pazarlamacısı olan Bahri Şeker’in işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Karpaz bölgesindeki makinistlere yağ vermeye giderken yaşamını yitiren Bahri Şeker’in ölümü büyük üzüntü yarattı. Bahri Şeker’in ölümüyle 2021 yılı Ocak-Kasım ayları arasında kazalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 29’a çıktı.

Virajda yoldan çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza dün saat 15.40 sıralarında, Pamuklu - Çayırova anayolu üzerinde meydana geldi.



Yönetimindeki JA 310 plakalı kamyonet araç ile Çayırova istikametine doğru seyreden Şeker, sola meyilli viraj üzerinde, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü Bahri Şeker, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Makinistlere yağ götürüyordu

Lefkoşa’da yaşayan ve bir şirkette araba yağı pazarlamacısı olarak çalışan Bahri Şeker, dün önce Mehmetçik’te 2 tane makiniste uğradıktan sonra, Dipkarpaz’a gitti ve Lefkoşa’ya dönüşe geçtiği esnada feci kazayı yaptı.

Talihsiz adamın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

29’uncu can kaybı

Bahri Şeker’in ölümüyle 2021 yılı Ocak-Kasım ayları arasında kazalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 29’a çıktı.