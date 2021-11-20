İşe gidiyordu

Hüseyin ÇİÇEK
Pamuklu-Çayırova anayolunda kamyonetiyle virajda yoldan çıkarak takla atan 57 yaşındaki Bahri Şeker hayatını kaybetti.
Araba yağı pazarlamacısı olan Bahri Şeker’in işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.
Karpaz bölgesindeki makinistlere yağ vermeye giderken yaşamını yitiren Bahri Şeker’in ölümü büyük üzüntü yarattı. Bahri Şeker’in ölümüyle 2021 yılı Ocak-Kasım ayları arasında kazalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 29’a çıktı.
Virajda yoldan çıktı
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza dün saat 15.40 sıralarında, Pamuklu - Çayırova anayolu üzerinde meydana geldi.
Makinistlere yağ götürüyordu
Lefkoşa’da yaşayan ve bir şirkette araba yağı pazarlamacısı olarak çalışan Bahri Şeker, dün önce Mehmetçik’te 2 tane makiniste uğradıktan sonra, Dipkarpaz’a gitti ve Lefkoşa’ya dönüşe geçtiği esnada feci kazayı yaptı.
Talihsiz adamın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
29’uncu can kaybı
Bahri Şeker’in ölümüyle 2021 yılı Ocak-Kasım ayları arasında kazalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 29’a çıktı.