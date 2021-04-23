Kendisi de çok korktu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında yanlış yöne doğru U dönüşü yapan 44 yaşındaki Bakir Atasever hem yaralandı hem de çok korktu.

Kazada direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarpan sürücü, karşı şeride geçti.

Bu esnada başka bir araçla çarpışan Atasever, yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Atasever’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 17.00 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.



Yönetimindeki FC 153 plakalı araç ile trafik ışıklarında bekleyen Bakir Atasever, yeşil ışık yandıktan sonra batıya doğru U dönüşü yaptı.Bu sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, orta refüje çarparak karşı şeride geçti ve Muhteşem Sapar (E-40) yönetimindeki NB 196 plakalı araçla çarpıştı.

Trafik sıkışıklığı yaşandı

Kaza sonucu yaralanan FC 153 plakalı araç sürücüsü Atasever olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince kontrol amaçlı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü Ataser yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alınırken, meydana gelen kaza sonucu trafik akışında bir süreliğine aksaklık meydana geldi.

Ancak olay yerine intikal eden Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi kısa sürede trafiği olağan haline getirdi.