Yasa dışı tahsilat

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, borcu olduğu gerekçesiyle 29 yaşındaki M.A.’nın kaçırılması ve ailesinde 2 milyon TL fidye istenmesiyle ilgili Emir Akbelli ve Beytullah Şengül’ün ardından, M.I’da. (E-20) tutuklandı. Polis, olayla ilgili tutuklanan 3 zanlının yanı sıra 3 kişinin daha arandığını açıkladı. Bu arada kaçırılan M.A. , İskele’de bir sitede bulunurken, yapılan muhaceret kontrolünde ülkede kaçak olduğu belirlendi. Olayın perde gerisinde alacak-verecek meselesi olduğu, M.A.’nın borcunu ödemediği için kaçırıldığı ve fidye istendiği açıklandı.

Polis basın bülteninde “zorla insan kaçırma, tehditle para talebi, şiddet kullanma tehdidi ve izinsiz ikamet” başlığıyla yer alan bilgiye göre olay, 22 Ocak Çarşamba günü meydana geldi. Toplam 6 kişi, kendilerine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle M.A.’yı (E-29) rızası dışında zorla kaçırıp alıkoydu. Daha sonra M.A.’nın Türkiye’de bulunan ailesini telefonla arayıp tehditle 2 milyon Türk Lirası para isteyip, ödenmediği takdirde M.A.’yı Güney Kıbrıs’a kaçıracaklarını söyleyerek şiddet kullanma tehdidinde bulundu. Zanlılardan Emir Akbelli ve Beytullah Şengül’ün ardından meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.I.da tutuklandı. Polis, olayla ilgili O.E.(E-45), Y.A.(E-58) ve Y.R.’nin (E-43) arandığını açıkladı.

Meselede şikayetçi durumunda bulunan M.A.’nın dün İskele’de bir sitede bulunduğu, yapılan muhaceret kontrolünde ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Ne olmuştu

Zanlılar M.A.’yı kaçırdıktan sonra Türkiye’deki ailesini arayarak 2 milyon fidye istemiş, verilmemesi halinde, Güney Kıbrıs’a kaçıracaklarını söyleyerek tehdit etmişlerdi. Mesele ile ilgili tutuklanan 2 zanlı önceki gün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Yeni tutuklanan M.I.’nın ise bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.