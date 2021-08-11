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Yasal işlem yapıldı

Sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişi tespit edildi

Yasal işlem yapıldı
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Ülke genelinde polis ekipleri belediyeler, kaymakamlıklar tarafından yürütülen pandemi denetimleri sürüyor.  Sokağa çıkma yasağı kapsamında önceki gün ve dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 15 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; sokağa çıkma yasağını ihlal eden 15 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bu arada Bakanlar Kurulu, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde aylardır devam eden geceleri sokağa çıkma yasağını 17 Ağustos’a kadar uzattı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Covid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla 10 ile 17 Ağustos arasında gece 00.00’dan sabah saat 05.00’e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

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