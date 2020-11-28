Karavan kısa sürede küle döndü

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde Mehmet Aytaç Kulle’ye ait park halindeki karavan aniden alev alarak yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etse de karavan tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi. Polisten alınan bilgiye göre; yangın dün saat 21.00 sıralarında çıktı.

Mehmet Aytaç Kulle’ye ait evin önünde park halinde olan karavanda aniden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine giderek, yangını söndürdü. Ancak karavan ve içerisindeki eşyalar tamamen yandı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.