Yeni bir skandal

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği fotoğraf yarışmasıyla ilgili ödül töreni dün gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı. Burada yapılan konuşmalarda sanata verilen değerden söz edilerek, sanatçılara övgüler yağdı.

Daha sonra tören aşamasına geçildi ve para ödülü kazanan sanatçılara birer zarf verildi. Ancak zarfların içinde para değil, mektup çıktı.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, ödül çeklerinin Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanamadığını bildirerek şöyle dedi:

“XXX. Devlet Fotoğraf Yarışmasına katıldığınız için teşekkürlerimi bildirir, başarılı olup ödül almanızdan dolayı ayrıca sizi kutlarım.

Ödül çekiniz Maliye Bakanlığı kaynaklı teknik bir sorun nedeniyle hazırlanamadığından, bilahare dairemiz tarafından size takdim edilecektir.”

Sanatçılar üzüldü

“Serbest (Siyah-Beyaz) kategorisinde ‘Endless Road’ isimli fotoğrafıyla 2 bin liralık birincilik ödülünü kazanan Mehmet Gökyiğit, yaşanan bu durumla ilgili duygularını dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak aktardı. Gökyiğit, ödül zarfının içinden para yerine mektup çıktığını doğrularken, yarışmaya büyük bir heyecanla katıldığını anlattı.

“Zarfın içinden para çıksaydı bunu ne yapacaktınız?” sorusuna Gökyiğit “ileride uluslararası yarışmalara katılabilmek için yol parası olarak saklayacaktım” yanıtını verdi.