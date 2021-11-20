Yeni zam kapıda

Özlem ÇİMENDAL

Döviz kurlarındaki yükseliş, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ve birçok temel ürüne zam yapılması dar gelirli vatandaşın bütçesini sarsarken, daha bir-iki hafta önce fiyatı 3 liradan 4’e çıkan somun ekmeğe bir artış daha gündemde.

Somun ekmeğin fiyatının 5 liraya çıkacağı belirtilirken, zam söylentileri vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaşlar ekmeğin 5 liraya çıkması halinde günde bir tane alsalar dahi aylık masraflarının 150 lirayı bulacağını ifade etti.

Vatandaşlar, “Et, balık, tavuk ve birçok ürünü almakta zorlanıyoruz. Şimdi de en ucuz olması gereken ekmek dahi 5 lira oluyor” diyerek, tepkisini ortaya koydu.

Döviz yükseldi, maliyet arttı

Diyalog’a konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, dövize bağlı olarak tüm girdi maliyetlerinde artış olduğunu, bunun da ekmeğe zammı kaçınılmaz kıldığını açıkladı.



Çıralı, ayrıca şu an için yılbaşı öncesi yapılması öngörülen zammın, dövize bağlı olarak daha yüksek olabileceğini belirtti.Un fiyatlarının 290 liradan 320 liraya çıktığına dikkat çeken Çıralı,“Bu da doğal olarak ekmeğe yansıyor. Döviz aldı başını gidiyor. Yılbaşından önce ekmeğe bir zam daha görünüyor” dedi.

Türkiye’den TL üzerinden alınsın

Fırıncılar Birliği olarak ekmeğe yansıyan artışların önüne geçilmesi için hükümete alternatif sunduklarını hatırlatan Ömer Çıralı, Rusya’dan dolarla ithal edilen buğday yerine Türkiye’den Türk Lirasıyla alınması önerilerinin hala değerlendirilmediğini dile getirdi.

Çıralı, Rusya üzerinden gelen buğdayın KKTC’de tekelleştiğini, iki değirmen tarafından çekilerek, fırıncılara verildiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu serbest bıraktı

Bakanlar Kurulu, 2013’te aldığı karar doğrultusunda ekmeğe zam kararını serbest bırakarak, fırıncıların inisiyatifine bırakmıştı. Buna göre ekmeğe zam kararını Fırıncılar Birliği başkanlığında fırıncılar toplanarak kararlaştırıyor.