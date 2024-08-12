Yeter artık

Ömer KADİROĞLU

Elektrik kesintilerinin hafta sonunda devam etmesi nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlardan ve iş yapamaz duruma gelen esnaftan tepkiler yükseldi. Diyalog muhabirine konuşan Yenikent esnafı “müşteri geldiği zaman elektrikler kesilince hayat duruyor ve iş yapamaz duruma geliyoruz. Bu durumda ayakta durmakta zorlanıyoruz” dedi.

Sorunun çözümü için özelleştirme önerenler kadar, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesini isteyenler de var. Yetkililerin bu sorunu çözmek için harekete geçmesini isteyen esnaf “sürekli elektrik kesintileriyle bu ülkede herkes iflas eder, ayrıca sosyal yaşam çok daha kötü duruma düşer” dedi.

Ne dediler?..

Zeynep Taner (Nov Mağazası)

“Elektrikler kesildiği zaman işlerimiz olumsuz yönde etkileniyor. Klimalar söndüğü zaman dükkanlarımız sıcak oluyor ve özellikle kıyafet denerken kabinlerimiz aşağı katta olduğu için karanlık oluyor ve müşterilerimiz kıyafetlerini deneyemiyor. Diğer yandan müşterilerin de gelip gitmelerinde sıkıntılar oluyor. Yani elektrikler kesildiği zaman her yönden olumsuz etkileniyoruz. Yıllardır süren elektrik sorununu çözmek için ciddi yatırımlar yapılmalı veya özelleştirmeye gidilmelidir.”

Şenal Dağer ( Yenikent Bereket Fırını)

“Elektrikler kesildiği zaman işlerimiz çok kötü etkileniyor. Jeneratör var ancak yine de işlerimiz etkileniyor ve elektrikli cihazlar bozuluyor. Havalar sıcak diye elektrik olmadığında müşteriler gelip kaçıyor. Elektrik kesintileri bizleri her yönden zorluyor. Uzun yıllardır bu soruna bir çözüm bulamadılar. Elektrik sorununun artık çözülmesini istiyoruz. Su için de olmaz demişlerdi ancak Türkiye’den su geldi, elektrik de gelirse daha iyi olacaktır.”

Sercan Güleş (Dream Hair)

“Elektrikler kesildiği zaman herkes mağdur oluyor. Elektrik kesik olduğu zaman müşteri alamıyoruz ve işlerimiz olumsuz etkileniyor. Bu işi nasıl yapacaklar bilmiyorum ancak çözülmesini istiyorum. Kablo ile elektrik mi gelir bilmiyorum ancak insanların bu şekilde mağdur edilmesi normal değildir. Hava sıcak diye insanlar geldiği zaman geri kaçıyor. Elektrik kesintileri nedeniyle iş yapamasak da devlete karşı yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Bu noktada yıllardır süre gelen bu ülkenin sorunlarına artık bir çözüm üretmeleri gerekiyor.”

Seval Ayda (Süslü Accessories)

“Elektrikler kesildiği zaman işlerimiz fazlasıyla olumsuz yönde etkileniyor. Elektrik olmadığı için müşterilerimiz gelmiyor, içeride olanlar da sıkıntı yaşıyor. Biz de elektrik kesildiği zaman dükkanımızı kapatıp evimize gidiyoruz. Bu yaşanan soruna bir çare bulunmasını istiyoruz. Mesela güneş panelleri kurularak hem ucuz hem de kesintisiz elektrik enerjisi sağlanabilir.”

Ahmet Üstboğa (Akduru Perde)

“ Elektrik olmadığında dükkanlarımız karanlık ve sıcak olduğu için etkileniyoruz. Biz faturalarımızı düzenli olarak ödüyoruz ancak doğru düzgün hizmet alamıyoruz. Elektrik olmadığı zaman zarar ediyoruz. Uzun zamandır yaşanan bu elektrik sorununun artık son bulmasını istiyoruz. Bence elektrik sorunu kurumun özelleştirilmeden ciddi yatırımlar yapılarak çözülmesini istiyoruz.”

Suna Balman (Tantitoni Kıbrıs)

“Elektrikler kesildiği zaman işlerimiz olumsuz etkileniyor. Mağazamızda sistemler çalışmıyor, internet ve klimalar çalışmadığı için müşterilerimize hizmet veremiyoruz. Ay sonu geldiği zaman da faturalarımızı ödüyoruz. Bu ay iki mağazamın faturası 11 bin 400 TL geldi. Bu rakamları biz günün sonunda ödüyoruz ancak karşılığında hizmet alamıyoruz. Bana öyle geliyor ki bu elektrik sorununun çözülmesini istemiyorlar çünkü kimse üzerine düşeni yapmıyor. Bu sorun santrale yatırım ve elektrik altyapısına yatırımlar yaparak düzeltilebilir diye düşünüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024, 10:01