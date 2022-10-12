Ertosun’a ait eve kurşun yağdı

Gazimağusa’nın Maraş bölgesi Piyale Paşa Mahallesi’nde, dün sabah 04.00 sıralarında, 62 yaşındaki Zeynep Ertosun isimli kadına ait eve kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında yapılan geniş çaplı incelemede 6 mermi kovanı tespit edildi. Evin tadilatta olması nedeniyle yakınlarına ait bir evde kalan Zeynep Ertosun, mahalleye gittiği zaman durumu fark ederek polisi aradı.

Ertosun, evin camlarına 5 adet, duvara da bir adet mermi isabet ettiğini tespit etti.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; herhangi biriyle husumeti olmadığını söyleyen Ertosun, polisin bu olayı erken zamanda aydınlatmasını istedi.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kurşunlama olayı mahalle sakinlerine de büyük korku yaşattı.

Sabaha yakın altı el ateş

Maraş bölgesi Piyale Paşa Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırı dün sabaha karşı saat 04.00 saatlerinde gerçekleşti. Evin tadilatta olması nedeniyle yan tarafta aile yakınlarına ait bir evde kalan Ertosun, öğle saatlerinde camdaki kurşun izlerini fark etmesinin ardından durumu polise bildirdi.

Adli Şube ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgeyi kordon altına alarak inceleme yaptı. Evin camlarında 5, duvar kısmında ise bir adet mermi izi tespit eden polis, sokak içerisinde 5 adet boş mermi kovanı bularak emare aldı. Polis ekipleri kayıp bir boş kovanı bulmak için de çevrede arama yaptı.

Komşular şaşkın

Kurşunlanan evin sokağında bulunan vatandaşların birçoğu herhangi bir ses duymadığını belirtirken, bir bölge sakininin saat 04.00 sıralarında silah sesine benzer ses duyduğunu söylemesi üzerine polis olayın saat 04.00 saatlerinde gerçekleştiği üzerinde duruyor. Polis, bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye alarak, olayı gerçekleştiren fail ya da failleri bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Tetikçilerin asıl hedefi kim

Tetikçilerin hedefi şaşırdığı, Zeynep Ertosun’un evini yanlışlıkla kurşunlamış olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor.