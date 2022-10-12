Finansal kriz var

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yasalar tamamlanmadan yerel seçimlerin yapılmasının büyük bir kaosa ve finansal krize sebep olacağını belirtti.

Belediyelerin borçlanma kapasitelerinin dolduğunu, bir kısmının battığını söyleyen Özersay, merkez bütçeden alacakları katkı payını kısarak bu sorunun çözülemeyeceğini söyledi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay katıldığı bir televizyon programında belediye seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Özersay şöyle devam etti:

“Belediyeler yine almaları gerekeni alamayacakları için yeni göreve gelecek olan belediye başkanları mecburen gelirleri artırmak için vergilere zam yapacak. Bu da yükün vatandaşın sırtına binmesine sebep olacaktır. Bu idari, ekonomik ve vatandaşın cebine yansıyacak mali bir kaostur. Aralık ayında bütçe doğru düzgün yapıldıktan sonra reform süreci de sağlıklı şekilde tamamlandıktan sonra seçime gidilmeliydi.”

Kaç belediyeyle seçime gidileceği, kaç kişilik nüfusa hizmet verileceği, ne kadarlık bir coğrafi alana hizmet verileceğinin seçime iki ay kalmasına rağmen halen bilinmediğine işaret eden Özersay, “Doğal olarak kimin nereye aday olacağı da bir türlü netleşemiyor, herkes beklemede. Adaylar yapamayacakları projelerin sözünü vermek zorunda kalacak, vatandaş da neye oy verdiğini bilmeyecek. Bu şartlarda kimse belediye seçimlerinin demokratik şekilde yapılacağını iddia edemez, etmesin bir zahmet” dedi.

Bu şartlarda belediye seçimlerinin demokratik olmasının beklenemeyeceği görüşünü dile getiren Özersay, asıl sorunun seçimden sonra vatandaşın sırtına yeni vergiler binecek olması ve seçim ertesi belediyelerin ellerini vatandaşın cebine atmak zorunda kalacak olması olduğunu savundu.

Böyle giderse ne yönetilecek bir devlet kalmayacak

Hükümetin kendi içinde yaşadığı sorunlara da değinen Özersay “Böyle giderse ne yönetilecek bir devlet, ne de yönetilecek bir kurum kalacak. Bugün paylaşma mantığı ile hareket eden siyasi partiler bu memleket için en büyük tehdittir” ifadelerini kullandı.

Ülkede vatandaşın büyük bir ekonomik kriz içerisinde bulunduğunu belirten Özersay bugün gelinen noktada özel sektör çalışanlarının ezildiğini, sosyal adaletin kalmadığını söyledi.

Devlet kurumlarına son zamanlarda yapılan istihdamlarla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruyu da yanıtlayan Özersay şöyle devam etti:

“Hak etmeyene size oy verecek diye başka imkanlar sağlarsanız, istihdam ederseniz bu sistem bir süre daha devam eder ve sizi de hükümette tutar ama sonuç olarak kaybeden memleket olur. Önümüzdeki beş ayı düşünürseniz bunu sağlayabilirsiniz. Ama bundan sonraki nesilleri düşünecekseniz bunu yapamazsınız. Siz ihtiyaç olmayan yerlere sınavsız ve münhalsiz olarak birilerini işe aldığınızda eğitimini tamamlayıp orayı hak eden kişileri almazsanız hak yemiş olursunuz. Adalet duygusu açısından da memleketi, toplumu düşünmekle kendini düşünmek arasındaki bencilliği de ortaya çıkarır.”

