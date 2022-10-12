Başkenti adım adım gezecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Belediye Başkanı adayı olacağı açıklanan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Lefkoşa yürüyüşlerine Dereboyu Caddesi’nden başladı

Açıklamaya göre, İncirli, yerel seçimlere giderken Lefkoşa’yı adım adım gezme hedefi çerçevesinde ilk yürüyüşünü önceki gün gerçekleştirdi. İncirli’ye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri ve partili yol arkadaşları eşlik etti.

Açıklamaya göre, Lefkoşa ile ilgili plan ve projelerini paylaşan İncirli, esnafın sorunlarını da dinledi. Sıla Usar İncirli, yürüyüşte yaptığı açıklamada, 25 Aralık’a kadar olan sürede Lefkoşa’yı adım adım gezeceklerini ve adım adım LTB Başkanlığına doğru yürüyeceklerini ifade ederek herkesi yürüyüşlere katılmaya davet etti.

