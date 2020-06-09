Merit Lambousa Balık Lokantasında rüya gibi bir gece

Onur ULAĞ

Coronavirüs kısıtlamaları sonrasında yeniden faaliyete geçen Merit Crystal Cove bünyesindeki Lambousa Balık Lokantası hafta sonunda misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Günlük balık, bol meze ve kaliteli hizmetleriyle gururlanan Lambousa Balık Lokantasının şefi özellikle hafta sonlarında aşırı yoğunluk yaşadıklarını belirterek, önceden rezervasyon uyarısında bulundu.

Bu arada ülkemizin tanınmış iş kadınlarından Birs Deco sahibi Birsen Yağmur Çelebi de doğum gününü ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte Merit Lambousa Balık Lokantasında kutladı. Çelebi ailesi, sevilen sanatçı Funda Aksoy’un müziği eşliğinde güzel bir gece geçirdi.