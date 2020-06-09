Meclis önünde eylem

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin orantısız güç uygulayarak ölümüne sebep olduğu George Floyd’un ardından dünyanın birçok yerinde başlayan protestolar Kuzey Kıbrıs’a da yansıdı. Çoğunluğu siyahilerden oluşan uluslararası öğrenci örgütü dün Meclis önünde ırkçılık karşıtı basın açıklaması yaptı.

Uluslararası öğrenci örgütü ve protestoya destek veren Kuir Kıbrıs Derneği Meclis önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında KKTC’de eğitim gören yabancı öğrencilerin ırkçı tavırlara maruz kaldığı belirtildi.

Cumhuriyet Meclisi önüne saat 10.00’da toplanan yabancı öğrencilerle, Kuir Kıbrıs Derneği temsilcileri “Irkçılığa Hayır”, “Floyd İçin Adalet”, “Tüm Floyd’lar İçin Adalet” ve “Siyah Hayatlar Kıbrıs’ta Önemlidir” yazılı dövizler taşıdı.

Vois Kıbrıs Başkanı Emmanuel Achiri ve Kuir Kıbrıs Derneği adına Erman Dolmacı hazırlanan metni İngilizce ve Türkçe olarak basına okudu.

Açıklamada, siyahi ırkın KKTC’de ırkçılığın her türlüsüne maruz kaldığı ve artık bununla ilgili ses yükseltmenin zamanının geldiği belirtilirken, tüm dünyadaki ve ülkedeki siyahlarla dayanışmanın yükseltildiği ifadelerine yer verildi.

Siyahi öğrencilere hırsız muamelesi yapılıyor

Uğradıkları ayrımcılıklardan örneklerin verildiği açıklamada, siyahi öğrencilere marketlerde hırsız muamelesi yapılarak refakatçi verilmesi, ev kiralanırken fahiş fiyatların ve sadece zemin katın layık görülmesi kaydedildi. Öğrencilerin üniversiteler tarafından da sadece para olarak görüldüğü ve kampüslerde ırkçılık karşıtı toplantılara izin verilmediğine işaret edilen açıklamada, hükümet ve üniversitelere ırkçılığın önlenmesine yönelik uygulama ve yasaların ivedilikle hayata geçirilmesi istendi.

Yabancı öğrenciler arasından 458 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına da yer verilen açıklamada, anket sonucunun yüzde 81 oranında öğrencinin ırkçı yaklaşıma maruz kaldığı veya buna tanıklık ettiği vurgulandı.

Eylemin sonunda Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve UBP Milletvekili Resmiye Canaltay meclis önündeki eylemcilerin yanına giderek, kısa süre sohbet etti ve eyleme destek belirtti.