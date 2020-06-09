Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 10 Mart'tan bu yana eğitime ara verildiğini belirterek, "Eğitimde telafi dönemi, 1 Eylül'de başlayacak." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC'de Kovid-19 görüldükten sonra eğitim alanında alınan tedbirler, normalleşme süreciyle izlenecek yol haritası, üniversiteler ve yabancı öğrencilerin durumuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyayı saran virüsün 10 Mart'tan itibaren KKTC'de de görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, bu tarihten sonra KKTC'de eğitime ara verildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Kovid-19 sürecinde okula gidilmediği için zafiyet ve eğitim kaybı da oluştu. Biz bunları telafi edebilmek adına online ve uzaktan eğitimin yaygın bir şekilde kullanılması için zemin yarattık." dedi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemini lise öğrencileri için KKTC'de kullanıldıklarının altını çizen Çavuşoğlu, kendi imkanlarıyla oluşturdukları sistemlerle de öğrencilerin kayıplarını minimize etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Eğitimde asıl telafi dönemi, 1 Eylül'de başlayacak. Bu tarihten itibaren okullarımızı açacağız, tüm ara sınıflarda bıraktığımız yerden eğitime başlayacağız. KKTC'de ve dünyada her şey normal giderse 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı içerisinde telafiler eksiksiz tamamlanacak." diye konuştu.

"Hiçbir öğrencimiz kovid-19 salgınından etkilenmedi"

Bakan Çavuşoğlu, "KKTC'de 103 bin kayıtlı, 80 bin aktif üniversite öğrencimiz var. Hiçbir öğrencimiz Kovid-19 salgınından etkilenmedi. Bu da aldığımız ciddi tedbirler ve ödediğimiz bedellerle sağlanmıştır." dedi.

Normalleşme sürecinin başlaması ile 1 Haziran'dan itibaren KKTC vatandaşlarının ülkeye girişine ilişkin karar alındığını belirten Çavuşoğlu, 8 Haziran itibariyle ise KKTC vatandaşı olmayanların ülkeye girişine yönelik bir karar aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Haziran ayında KKTC'ye gelecek öğrencilerin, üniversitelerinin göstereceği yurtlarda 14 gün karantinaya girmeleri gerekiyor. Ancak öğrenciler, karantina ücreti ödemeyecek." dedi.

"Türkiye ile hedeflerimiz ortak"

Çavuşoğlu, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile her noktada birlikte çalıştıklarını ve sürekli temas halinde olduklarını vurgulayarak, "Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile hedeflerimiz ortak ve milli." dedi.