İfadeler alınıyor

Lefkoşa’da bazı iş yerlerinde sahte Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimliği ile işlem yaptıkları tespit edilen Türkmenistan uyruklu Tariel Asadov, Taleh Guliyev ve Ceyhun Maharov hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında ek tutukluluk emri alındı. Duruşmada zanlılardan Ceyhun Maharov’un 130 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların Türkiye'den biner TL para karşılığında TC kimlik kartı temin ettiğini belirtti. Polis, zanlıların başka şahıslar adına hazırlanmış, üstlerinde kendi fotoğrafları bulunan sahte kimlikleri 2023 Nisan ayı içerisinde Lefkoşa'da iki casinoda ibraz ederek, tedavüle sürdüklerini anlattı.

Polis, 15 Mayıs 2023 tarihinde zanlıların sahte kimlik kullanarak casinolara girdiği yönünde bilgi geldiğini ve Tariel Asadov ile Taleh Guliyev’in Lefkoşa'da bulunan bir casinoda tespit edildiğini söyledi. Polis, Tariel Asadov’un tasarrufunda Murat Yılmaz olan TC kimlik kartının bulunup emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, Tariel Asadov ile Taleh Guliyev’in 16 Mayıs 2023 tarihinde tutuklandıklarını anlattı. Polis, aynı tarihte Ceyhun Maharov’un da Lefkoşa'da bir casinoda tespit edilerek tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde 130 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğuna dair tespit yapıldığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların serbest kalması halininde bulunması gereken emarelere ve alınması gereken ifadelere müdahale edebileceklerini belirterek, 6 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.