Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla dün serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etmesinin ardından, Ban yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ban, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Prof. Dr. Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşi AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri Sedat Peker ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Aynı gün Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ban, önceki gün soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ünsal Ban “konutu terk etmeme”, diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Başsavcılık itiraz etti

“Kişisel verilerin gizliliğini ihlal”, “tehdit” ve “şantaj” suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Ban'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının hemen ardından Başsavcılık harekete geçti.

Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığına dikkat çekildi.

Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.

Ban'ın serbest bırakılma kararına yaptığı itiraz kabul edildi. Ban hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara’da kaldığı otelde polis tarafından yeniden gözaltına alınan Ünsal Ban, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.