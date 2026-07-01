Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara tepki göstererek sert açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını “soykırım” olarak kabul etmeye yönelik kararına karşı çıktı.

Erdoğan, söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Cinayet şebekesinin iftiralarını asla kale almıyoruz. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır” dedi.

Türkiye’nin tarih boyunca mazlumlara sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, “Bizim tarihimizde soykırım yok. Tarihimizde Nazi zulmünden kaçanlara kapılarını açan bir millet olma gerçeği vardır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin savunma sanayii ve askeri gemi üretimi alanında önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, “Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11’inci ülkesiyiz. NATO ülkesine savaş gemisi satıyoruz, 50’den fazla gemi inşa ediyoruz” dedi.

Gazze’de yaşananlara da değinen Erdoğan, İsrail’i “cinayet şebekesi” olarak nitelendirerek, “Ellerinde çoğu çocuk ve kadın 75 bin masum Gazzelinin kanı olan bu yapıdan gelen iftiraları dikkate almıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tarih boyunca adalet ve merhamet anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak açıklamalarını tamamladı.

